뉴스 12 8·25 한미 정상회담

민주당 “성공적 회담”…국민의힘 “역대급 외교 참사”

입력 2025.08.26 (12:24) 수정 2025.08.26 (12:40)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

한미, 조선·원자력 등 5개 분야 MOU 체결…“제조업 협력 확대”

한미, 조선·원자력 등 5개 분야 MOU 체결…“제조업 협력 확대”
국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고

국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고

다음
[앵커]

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 첫 정상회담을 놓고 여야 반응은 엇갈렸습니다.

더불어민주당은 "성공적 회담"이라며 북미 대화 기대감을 드러냈고, 국민의힘은 "역대급 외교 참사", "굴종 외교"라고 혹평했습니다.

최유경 기자입니다.

[리포트]

더불어민주당은 이재명 정부 첫 한미정상회담을 "성공적인 회담", "든든한 한미 관계의 강화"라고 높이 평가했습니다.

특히, 이 대통령의 '피스메이커·페이스메이커' 발언을 명언이라고 치켜세우며, 북미 대화에 대한 기대감을 드러냈습니다.

조선, 원자력 등 분야에서 계약과 양해각서 11건을 체결한 것도 "큰 성과"라고 강조했습니다.

[김병기/더불어민주당 원내대표 : "이번 회담 성과를 구체적이고 지속적인 성과로 이어가겠습니다. 정부와 합심해서 통상, 외교, 안보의 불확실성을 줄이고 한미 동맹을 더욱 굳건히 하겠습니다."]

국민의힘은 "역대급 외교 참사", "굴종 외교"라고 혹평했습니다.

의전상 '홀대'를 받았다고 주장하면서, 국민적 우려가 있는 관세나 농산물 추가 개방에 대한 확실한 답변도 받지 못했다고 했습니다.

주한미군 기지 소유권 이전 등 새로운 요구들이 나오면서 "성과보단 숙제가 많았다"고 지적했습니다.

[송언석/국민의힘 원내대표 : "제대로 환대를 받지 못했을 뿐만이 아니라 홀대에 가까운 대접을 받았고, 우리나라에서 관심을 가지고 있던 철강, 알루미늄, 제대로 된 답변을 받아오질 못했습니다."]

조국혁신당은 미국을 남북 관계와 평화 복원의 책임자로 내세웠단 점이 이번 회담의 가장 큰 성과라고 평가했고, 진보당은 회담 직전 트럼프 대통령의 '숙청' 등 발언 우려가 불식돼 다행이라면서도 일희일비는 금물이라는 입장을 밝혔습니다.

KBS 뉴스 최유경입니다.

영상편집:양다운

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 민주당 “성공적 회담”…국민의힘 “역대급 외교 참사”
    • 입력 2025-08-26 12:24:40
    • 수정2025-08-26 12:40:32
    뉴스 12
[앵커]

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 첫 정상회담을 놓고 여야 반응은 엇갈렸습니다.

더불어민주당은 "성공적 회담"이라며 북미 대화 기대감을 드러냈고, 국민의힘은 "역대급 외교 참사", "굴종 외교"라고 혹평했습니다.

최유경 기자입니다.

[리포트]

더불어민주당은 이재명 정부 첫 한미정상회담을 "성공적인 회담", "든든한 한미 관계의 강화"라고 높이 평가했습니다.

특히, 이 대통령의 '피스메이커·페이스메이커' 발언을 명언이라고 치켜세우며, 북미 대화에 대한 기대감을 드러냈습니다.

조선, 원자력 등 분야에서 계약과 양해각서 11건을 체결한 것도 "큰 성과"라고 강조했습니다.

[김병기/더불어민주당 원내대표 : "이번 회담 성과를 구체적이고 지속적인 성과로 이어가겠습니다. 정부와 합심해서 통상, 외교, 안보의 불확실성을 줄이고 한미 동맹을 더욱 굳건히 하겠습니다."]

국민의힘은 "역대급 외교 참사", "굴종 외교"라고 혹평했습니다.

의전상 '홀대'를 받았다고 주장하면서, 국민적 우려가 있는 관세나 농산물 추가 개방에 대한 확실한 답변도 받지 못했다고 했습니다.

주한미군 기지 소유권 이전 등 새로운 요구들이 나오면서 "성과보단 숙제가 많았다"고 지적했습니다.

[송언석/국민의힘 원내대표 : "제대로 환대를 받지 못했을 뿐만이 아니라 홀대에 가까운 대접을 받았고, 우리나라에서 관심을 가지고 있던 철강, 알루미늄, 제대로 된 답변을 받아오질 못했습니다."]

조국혁신당은 미국을 남북 관계와 평화 복원의 책임자로 내세웠단 점이 이번 회담의 가장 큰 성과라고 평가했고, 진보당은 회담 직전 트럼프 대통령의 '숙청' 등 발언 우려가 불식돼 다행이라면서도 일희일비는 금물이라는 입장을 밝혔습니다.

KBS 뉴스 최유경입니다.

영상편집:양다운
최유경
최유경 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

8·25 한미 정상회담

더보기
강훈식 “제가 왜 왔냐면요”…수지와일스 비서실장 면담 ‘뒷얘기’ [지금뉴스]

강훈식 “제가 왜 왔냐면요”…수지와일스 비서실장 면담 ‘뒷얘기’ [지금뉴스]
트럼프에 선물한 국산 퍼터는?…‘모나미 주가’ 급등한 이유 [이런뉴스]

트럼프에 선물한 국산 퍼터는?…‘모나미 주가’ 급등한 이유 [이런뉴스]
일본 정부, 한미 정상회담에 “지역 평화와 안정에 의의”

일본 정부, 한미 정상회담에 “지역 평화와 안정에 의의”
한미, 조선·원자력 등 5개 분야 MOU 체결…“제조업 협력 확대”

한미, 조선·원자력 등 5개 분야 MOU 체결…“제조업 협력 확대”

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 <br>논의…한반도 평화 의지 확인”

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 논의…한반도 평화 의지 확인”
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”

“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”
트럼프 “주한미군 기지 소유권 요구할 수도”

트럼프 “주한미군 기지 소유권 요구할 수도”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.