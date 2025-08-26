강원 금융기관 6월 여신 증가 폭 확대…수신 증가

동영상 고정 취소

강원 지역 금융기관의 여신은 증가 폭이 확대되고, 수신은 증가로 전환된 것으로 나타났습니다.



한국은행 강원본부가 발표한 강원 지역 금융기관 여·수신 동향을 보면, 올해 6월, 강원 금융기관의 여신은 기업 대출과 가계 대출 증가로 3,125억이 늘어 전달인 5월 1,404억 원보다 증가 폭이 확대됐습니다.



올해 6월 강원 금융기관의 수신은 저축성 예금을 중심으로 1조 1,088억 원이 늘어 증가 폭이 확대됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!