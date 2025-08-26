개학 시기 학교 주변 불법 옥외광고물 정비

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

개학 시기를 맞아 학교 주변 옥외광고물 정비가 진행됩니다.



강원도 각 시군은 다음 달(9월)까지 강원도 내 990여 초중고등학교 주변을 대상으로 불법 현수막과 벽보를 중점적으로 정비한다고 밝혔습니다.



특히, 음란·퇴폐적 불법 옥외광고물은 즉각 철거가 추진됩니다.



