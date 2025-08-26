개학 시기 학교 주변 불법 옥외광고물 정비
입력 2025.08.26 (10:35) 수정 2025.08.26 (15:20)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
개학 시기를 맞아 학교 주변 옥외광고물 정비가 진행됩니다.
강원도 각 시군은 다음 달(9월)까지 강원도 내 990여 초중고등학교 주변을 대상으로 불법 현수막과 벽보를 중점적으로 정비한다고 밝혔습니다.
특히, 음란·퇴폐적 불법 옥외광고물은 즉각 철거가 추진됩니다.
강원도 각 시군은 다음 달(9월)까지 강원도 내 990여 초중고등학교 주변을 대상으로 불법 현수막과 벽보를 중점적으로 정비한다고 밝혔습니다.
특히, 음란·퇴폐적 불법 옥외광고물은 즉각 철거가 추진됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 개학 시기 학교 주변 불법 옥외광고물 정비
-
- 입력 2025-08-26 10:35:02
- 수정2025-08-26 15:20:57
개학 시기를 맞아 학교 주변 옥외광고물 정비가 진행됩니다.
강원도 각 시군은 다음 달(9월)까지 강원도 내 990여 초중고등학교 주변을 대상으로 불법 현수막과 벽보를 중점적으로 정비한다고 밝혔습니다.
특히, 음란·퇴폐적 불법 옥외광고물은 즉각 철거가 추진됩니다.
강원도 각 시군은 다음 달(9월)까지 강원도 내 990여 초중고등학교 주변을 대상으로 불법 현수막과 벽보를 중점적으로 정비한다고 밝혔습니다.
특히, 음란·퇴폐적 불법 옥외광고물은 즉각 철거가 추진됩니다.
-
-
이청초 기자 chocho@kbs.co.kr이청초 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
강릉-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.