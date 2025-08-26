930뉴스(강릉)

태백시, 민생경제 지원 공모사업 선정…냉방기 교체

입력 2025.08.26 (10:35)

태백시가 정부가 시행하는 2025년 민생경제 지원 공모 사업에 최종 선정됐습니다.

태백시는 공모 결과 지원받는 사업비 5천만 원으로, 다음 달(9월)부터 지역 복지시설과 경로당 7곳에 고효율 냉방기 16대를 교체할 계획입니다.

태백시는 사업이 완료되면 여름철 냉방 환경이 개선되고 취약 주민 건강 보호에 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.

김보람
김보람 기자

