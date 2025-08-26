정선 화암약수 ‘사운드 워킹’ 프로그램 운영

동영상 고정 취소

정선군이 웰니스 관광 활성화 사업의 일환으로 화암면 '화암약수 야영장' 일대에서 자연의 소리를 들으며 걷는 프로그램을 운영합니다.



이번 프로그램은 다음 달 (9월) 5일부터 오는 11월 29일까지 매주 금요일과 토요일 오후 4시에 진행되며 회당 10명 안팎으로 사전 신청을 받아 진행됩니다.



참가비는 1인당 5천 원이며 참여자 전원에게는 기념품이 증정됩니다.



