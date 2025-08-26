“카지노 칩 갚아라”…호텔서 중국인 감금한 일당 3명 검거
빌린 카지노 칩을 갚지 않은 40대 중국인을 감금한 중국인 일당이 경찰에 붙잡혔습니다 제주서부경찰서는 폭력행위처벌법 위반 혐의로 중국인 3명을 입건해 조사하고 있다고 밝혔습니다.
이들은 지난 20일 오전 8시부터 15시간가량 도내 한 호텔 객실에서 40대 중국인 남성의 여권과 신분증을 빼앗고 객실 안에 감금해 협박한 혐의를 받고 있습니다.
경찰조사 결과, 40대 중국인 남성은 도내 호텔 카지노에서 도박을 하다 돈을 잃고 피의자들에게 현금 2천만 원 상당의 카지노 칩을 빌린 것으로 드러났습니다.
