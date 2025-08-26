올해 상반기 제주 관광 불편신고 280여 건…33% 감소

동영상 고정 취소

제주 관광에 대한 불편 신고가 줄어든 것으로 나타났습니다.



제주도는 올해 상반기 제주관광불편신고센터 접수 건수는 280여 건으로, 지난해 하반기와 비교해 33% 감소했다고 밝혔습니다.



유형별로보면 관광지 43건, 숙박 35건, 렌터카와 음식점 각 29건 순으로, 관광 핵심 서비스와 관련된 불편 신고가 전체의 절반을 차지했습니다.



또 지난해 하반기 53건이었던 해수욕장 관련 불편 신고는 올해 8월까지 15건으로 한 해 전과 비교해 73% 감소했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!