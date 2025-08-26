크루즈 터미널 자동출입국심사대 기반공사 착수…연내 운영 시작

동영상 고정 취소

제주도가 크루즈 관광객들의 출입국 불편 해소를 위해 자동출입국심사대 설치 기반 공사를 시작합니다.



예산은 6억 원으로 제주항 국제여객터미널 입출국장에 자동심사대 10대를 우선 설치하고 이어 강정 크루즈 터미널에 28대를 순차적으로 설치할 계획입니다.



크루즈 자동심사대는 시범 운영을 거쳐 연내에 정상 운영될 예정입니다.



현재 제주를 찾는 크루즈 관광객은 입국 심사와 출국 보안 검색 등에만 서너 시간이 걸려 크루즈 관광 활성화에 걸림돌이 되고 있습니다.



