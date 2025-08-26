930뉴스(청주)

충북 지난해 건설 공사액 7%↑

입력 2025.08.26 (11:20) 수정 2025.08.26 (15:23)

통계청은 지난해 충북 지역 건설 공사액이 14조 1,190억 원으로 일 년 전보다 7% 증가했다고 밝혔습니다.

이는 2023년 증가율 2.7%를 웃도는 수칩니다.

충북 지역 건설 기업체 수도 4,188곳으로 일 년 전에 비해 2.6% 증가했습니다.

다만 충북 지역에 본사를 둔 종합건설업체의 공사액은 1조 5,780억 원으로 전년보다 3.8% 감소했습니다.

  • 충북 지난해 건설 공사액 7%↑
    • 입력 2025-08-26 11:20:08
    • 수정2025-08-26 15:23:03
    930뉴스(청주)
