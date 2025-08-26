충북 지난해 건설 공사액 7%↑

동영상 고정 취소

통계청은 지난해 충북 지역 건설 공사액이 14조 1,190억 원으로 일 년 전보다 7% 증가했다고 밝혔습니다.



이는 2023년 증가율 2.7%를 웃도는 수칩니다.



충북 지역 건설 기업체 수도 4,188곳으로 일 년 전에 비해 2.6% 증가했습니다.



다만 충북 지역에 본사를 둔 종합건설업체의 공사액은 1조 5,780억 원으로 전년보다 3.8% 감소했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!