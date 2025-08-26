이연희 국회의원 “바이오-AI 데이터센터 구축 시급”
입력 2025.08.26 (11:20) 수정 2025.08.26 (15:23)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
더불어민주당 이연희 국회의원은 보도자료를 통해, 청주 오송에 바이오-AI 데이터센터 구축이 시급하다는 입장을 밝혔습니다.
이 의원은 "AI를 통해 신약 후보를 발굴하거나 임상 시험을 예측하는 등 신약 개발 모든 과정이 고도화되고 있다"면서 이같이 말했습니다.
그러면서 "충청북도와 청주시는 관련 정부 예산 확보를 위해서라도 사업 계획을 수립해야 한다"고 강조했습니다.
이 의원은 "AI를 통해 신약 후보를 발굴하거나 임상 시험을 예측하는 등 신약 개발 모든 과정이 고도화되고 있다"면서 이같이 말했습니다.
그러면서 "충청북도와 청주시는 관련 정부 예산 확보를 위해서라도 사업 계획을 수립해야 한다"고 강조했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 이연희 국회의원 “바이오-AI 데이터센터 구축 시급”
-
- 입력 2025-08-26 11:20:17
- 수정2025-08-26 15:23:20
더불어민주당 이연희 국회의원은 보도자료를 통해, 청주 오송에 바이오-AI 데이터센터 구축이 시급하다는 입장을 밝혔습니다.
이 의원은 "AI를 통해 신약 후보를 발굴하거나 임상 시험을 예측하는 등 신약 개발 모든 과정이 고도화되고 있다"면서 이같이 말했습니다.
그러면서 "충청북도와 청주시는 관련 정부 예산 확보를 위해서라도 사업 계획을 수립해야 한다"고 강조했습니다.
이 의원은 "AI를 통해 신약 후보를 발굴하거나 임상 시험을 예측하는 등 신약 개발 모든 과정이 고도화되고 있다"면서 이같이 말했습니다.
그러면서 "충청북도와 청주시는 관련 정부 예산 확보를 위해서라도 사업 계획을 수립해야 한다"고 강조했습니다.
-
-
송국회 기자 skh0927@kbs.co.kr송국회 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
청주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.