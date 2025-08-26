청주시 ‘한여름밤 오싹 호러페스티벌’ 개최
입력 2025.08.26
청주시가 오는 29일부터 이틀 동안 중앙공원 일원에서 '한여름밤 오싹 호러페스티벌'을 개최합니다.
'K-호러'를 주제로 열리는 이번 축제는 퍼레이드와 마술쇼, 코스프레 대회 등 다양한 프로그램으로 진행됩니다.
