‘증평군민의 날’ 기념 행사 30일 개최

동영상 고정 취소

증평군이 오는 30일 증평종합스포츠센터에서 제22회 군민의 날 기념행사를 개최합니다.



행사는 군민대상 시상식과 군민 장기자랑, 경품추첨 등으로 꾸며질 예정입니다.



한편, 올해 군민의 날을 맞아 증평기록관에서는 증평군 출범 이후 발자취를 담은 '증평군 설치 백서 증보판'을 공개하고 '증평 어르신의 오늘'을 주제로 한 사진전도 함께 개최될 예정입니다.



