930뉴스(청주)

‘증평군민의 날’ 기념 행사 30일 개최

입력 2025.08.26 (11:21) 수정 2025.08.26 (12:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

증평군이 오는 30일 증평종합스포츠센터에서 제22회 군민의 날 기념행사를 개최합니다.

행사는 군민대상 시상식과 군민 장기자랑, 경품추첨 등으로 꾸며질 예정입니다.

한편, 올해 군민의 날을 맞아 증평기록관에서는 증평군 출범 이후 발자취를 담은 '증평군 설치 백서 증보판'을 공개하고 '증평 어르신의 오늘'을 주제로 한 사진전도 함께 개최될 예정입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘증평군민의 날’ 기념 행사 30일 개최
    • 입력 2025-08-26 11:21:07
    • 수정2025-08-26 12:03:51
    930뉴스(청주)
증평군이 오는 30일 증평종합스포츠센터에서 제22회 군민의 날 기념행사를 개최합니다.

행사는 군민대상 시상식과 군민 장기자랑, 경품추첨 등으로 꾸며질 예정입니다.

한편, 올해 군민의 날을 맞아 증평기록관에서는 증평군 출범 이후 발자취를 담은 '증평군 설치 백서 증보판'을 공개하고 '증평 어르신의 오늘'을 주제로 한 사진전도 함께 개최될 예정입니다.
조진영
조진영 기자

이 기사가 좋으셨다면

청주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 <br>논의…한반도 평화 의지 확인”

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 논의…한반도 평화 의지 확인”
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”

“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”
트럼프 “주한미군 기지 소유권 요구할 수도”

트럼프 “주한미군 기지 소유권 요구할 수도”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.