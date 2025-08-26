대전 트램 공사로 버스전용차로 단속 유예 확대

동영상 고정 취소

대전시가 트램 공사로 인한 버스 전용차로 단속 유예 구간을 확대 시행합니다.



대전시는 동구 삼성네거리와 효동네거리, 중구 중구청네거리와 대전역네거리 구간에서 트램 선로 설치에 따른 차로 폭 축소에 따라 내년 말까지 버스전용차로 단속을 유예한다고 밝혔습니다.



대전시는 앞으로 공사 진행 상황에 따라 버스전용차로 단속 유예 구간이 더 확대되거나 조정될 수 있다며 시민들의 협조를 요청했습니다.



