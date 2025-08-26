대전 트램 공사로 버스전용차로 단속 유예 확대
입력 2025.08.26 (11:24) 수정 2025.08.26 (15:22)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
대전시가 트램 공사로 인한 버스 전용차로 단속 유예 구간을 확대 시행합니다.
대전시는 동구 삼성네거리와 효동네거리, 중구 중구청네거리와 대전역네거리 구간에서 트램 선로 설치에 따른 차로 폭 축소에 따라 내년 말까지 버스전용차로 단속을 유예한다고 밝혔습니다.
대전시는 앞으로 공사 진행 상황에 따라 버스전용차로 단속 유예 구간이 더 확대되거나 조정될 수 있다며 시민들의 협조를 요청했습니다.
대전시는 동구 삼성네거리와 효동네거리, 중구 중구청네거리와 대전역네거리 구간에서 트램 선로 설치에 따른 차로 폭 축소에 따라 내년 말까지 버스전용차로 단속을 유예한다고 밝혔습니다.
대전시는 앞으로 공사 진행 상황에 따라 버스전용차로 단속 유예 구간이 더 확대되거나 조정될 수 있다며 시민들의 협조를 요청했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 대전 트램 공사로 버스전용차로 단속 유예 확대
-
- 입력 2025-08-26 11:24:21
- 수정2025-08-26 15:22:50
대전시가 트램 공사로 인한 버스 전용차로 단속 유예 구간을 확대 시행합니다.
대전시는 동구 삼성네거리와 효동네거리, 중구 중구청네거리와 대전역네거리 구간에서 트램 선로 설치에 따른 차로 폭 축소에 따라 내년 말까지 버스전용차로 단속을 유예한다고 밝혔습니다.
대전시는 앞으로 공사 진행 상황에 따라 버스전용차로 단속 유예 구간이 더 확대되거나 조정될 수 있다며 시민들의 협조를 요청했습니다.
대전시는 동구 삼성네거리와 효동네거리, 중구 중구청네거리와 대전역네거리 구간에서 트램 선로 설치에 따른 차로 폭 축소에 따라 내년 말까지 버스전용차로 단속을 유예한다고 밝혔습니다.
대전시는 앞으로 공사 진행 상황에 따라 버스전용차로 단속 유예 구간이 더 확대되거나 조정될 수 있다며 시민들의 협조를 요청했습니다.
-
-
정재훈 기자 jjh119@kbs.co.kr정재훈 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대전-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.