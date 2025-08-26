세종시, 테니스팀 해체 이어 유도팀 창단도 보류

동영상 고정 취소

세종시가 재정난을 이유로 시 소속 테니스팀을 해체하겠다고 나선 데 이어 대체 팀으로 검토했던 유도 어울림팀 창단도 보류했습니다.



세종시는 내년 재정난이 더 심해질 것으로 보고 장애인과 비장애인이 함께하는 신규 유도팀 창단을 보류하고 기존 장애인 유도팀만 운영하기로 했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!