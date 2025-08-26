[날씨] 광주·전남 흐리고 비…오전 시간당 30mm
입력 2025.08.26 (11:31) 수정 2025.08.26 (12:01)
오늘은 비가 오락가락 내리겠습니다.
현재 레이더 영상 보시면 광주 전남 지역은 소강상태를 보이거나 일부 지역에 시간당 5mm 안팎의 비가 내리고 있는데요,
아침부터 오전 사이에 빗줄기가 더 강해지면서 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
비는 오늘 오후까지 내렸다 그치기를 반복하겠고요,
예상되는 비의 양은 20~60mm입니다.
곳곳에 바람도 강합니다.
오늘 밤까지 해안을 중심으로 순간 풍속 초속 15m 안팎, 높은 산지는 초속 20m 안팎으로 강풍이 예상됩니다.
오늘 비가 내리면서 낮 동안 폭염은 다소 누그러지겠습니다.
한낮 기온 장성과 나주 31도가 예상됩니다.
여수와 구례의 낮 최고 기온 31도까지 오르겠습니다.
목포의 한낮 기온 30도, 강진과 장흥 31도로 어제보다 최대 5도가량 낮겠습니다.
신안을 비롯한 도서 지역은 30도~31도가 예상됩니다.
바다의 물결은 서해남부 먼바다에서 최고 2.5m로 다소 높겠습니다.
내일부터는 한낮 체감온도가 33도 안팎으로 무덥겠습니다.
날씨였습니다.
