광주 북구, ‘상습 침수’ 수곡천 개선 복구 추진

광주 북구가 지난달 집중 호우 때 유실된 수곡천 제방 복구와 함께 침수 피해 방지를 위한 시설물 설치에 나섭니다.



수곡천은 북구 수곡동에서 용강동을 지나는 소하천으로 지난달 호우 때 일대 37여 ha가 침수돼 농경지와 제방 유실 등 6억 8천여만 원의 피해가 발생했습니다.



북구는 수곡천 개선 복구계획을 수립하고 국비 등 총 151억 원을 투입해 오는 2027년 말까지 제방 복구와 수문일체형 펌프 설치 등을 추진할 계획입니다.



