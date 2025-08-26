권향엽 의원 “시·도별 전세피해지원센터 의무 설치 해야”
입력 2025.08.26 (11:33) 수정 2025.08.26 (15:17)
국회 더불어민주당 권향엽 의원이 광역자치단체에 전세피해지원센터를 의무적으로 설치·운영하도록 하는 '전세피해지원센터 의무 설치법'을 대표 발의했습니다.
전세피해지원센터 의무 설치법은 광역자치단체가 전세피해지원센터를 반드시 설치·운영하여야 하고, 국가가 운영을 지원하는 규정입니다.
권 의원은 현재 전세피해지원센터은 호남을 제외한 서울과 경기 등 6곳에 불과하다며, 전세피해지원센터를 설치해 지역 간 형평성을 확보해야 한다고 강조했습니다.
전세피해지원센터 의무 설치법은 광역자치단체가 전세피해지원센터를 반드시 설치·운영하여야 하고, 국가가 운영을 지원하는 규정입니다.
권 의원은 현재 전세피해지원센터은 호남을 제외한 서울과 경기 등 6곳에 불과하다며, 전세피해지원센터를 설치해 지역 간 형평성을 확보해야 한다고 강조했습니다.
- 권향엽 의원 “시·도별 전세피해지원센터 의무 설치 해야”
- 입력 2025-08-26 11:33:29
- 수정2025-08-26 15:17:36
손준수 기자 handsome@kbs.co.kr
