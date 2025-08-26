권향엽 의원 “시·도별 전세피해지원센터 의무 설치 해야”

동영상 고정 취소

국회 더불어민주당 권향엽 의원이 광역자치단체에 전세피해지원센터를 의무적으로 설치·운영하도록 하는 '전세피해지원센터 의무 설치법'을 대표 발의했습니다.



전세피해지원센터 의무 설치법은 광역자치단체가 전세피해지원센터를 반드시 설치·운영하여야 하고, 국가가 운영을 지원하는 규정입니다.



권 의원은 현재 전세피해지원센터은 호남을 제외한 서울과 경기 등 6곳에 불과하다며, 전세피해지원센터를 설치해 지역 간 형평성을 확보해야 한다고 강조했습니다.



