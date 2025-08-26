GGM 갈등, 폭력 사태로 번져…노사 공방
입력 2025.08.26 (11:33) 수정 2025.08.26 (15:17)
전국금속노조 광주전남지부는 기자회견을 열고, 광주글로벌모터스의 집회 도중 사측 한 임원이 노조 지회장을 밀쳐 쓰러뜨리는 등 폭행했다고 주장하면서 GGM 대표이사와 가해 임원을 해임하라고 촉구했습니다.
