GGM 갈등, 폭력 사태로 번져…노사 공방

전국금속노조 광주전남지부는 기자회견을 열고, 광주글로벌모터스의 집회 도중 사측 한 임원이 노조 지회장을 밀쳐 쓰러뜨리는 등 폭행했다고 주장하면서 GGM 대표이사와 가해 임원을 해임하라고 촉구했습니다.



