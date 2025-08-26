대구·경북 대체로 흐리고 비…대구 낮 최고 34도
입력 2025.08.26 (11:34) 수정 2025.08.26 (12:00)
대구경북 지역은 오늘 대체로 흐리고 곳에 따라 비가 오겠습니다.
저녁까지 예상되는 비의 양은 5에서 최대 40밀리미터입니다.
낮 최고 기온은 대구와 포항 34도, 안동 31도 등 29에서 34도 분포로, 어제보다 2~3도가량 낮겠습니다.
대구경북 전역에는 여전히 폭염특보가 발효 중인 가운데 습한 날씨로 체감온도도 높을 것으로 보여 온열질환 등에 주의가 필요합니다.
대구·경북 대체로 흐리고 비…대구 낮 최고 34도
입력 2025-08-26 11:34:46
수정2025-08-26 12:00:06
박준우 기자 joonwoo@kbs.co.kr
