930뉴스(대구)

끝 모를 전세사기…“경매 넘어가자 회생 신청”

입력 2025.08.26 (11:36) 수정 2025.08.26 (12:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

대구·경북 대체로 흐리고 비…대구 낮 최고 34도

대구·경북 대체로 흐리고 비…대구 낮 최고 34도
‘매출 천 억’ 고용부 우량기업…불법체류자 100명?

‘매출 천 억’ 고용부 우량기업…불법체류자 100명?

다음
[앵커]

대구 동구에서 또 전세사기 피해 신고가 접수됐습니다.

이번에는 집주인이 세입자들에게 보증금을 돌려주기로 약속해 놓고 몰래 개인회생을 신청한 거로 드러났는데요.

갈수록 교묘해지는 전세사기에 대한 대책 요구가 커지고 있습니다.

박준우 기자입니다.

[리포트]

대구 동구의 빌라에 5년째 전세로 사는 30대 A 씨.

올해 초 집이 경매에 넘어갔다는 안내문을 받고서야 전세사기 피해를 알았습니다.

A 씨 등 세입자 6명이 못 받은 보증금은 2억 9천만 원,

항의가 이어지자, 집주인은 보증금 지급 각서를 썼고, 법원의 전세금 전액 반환 조정 결정에도 합의했습니다.

[A 씨/전세사기 피해자 : "판사나 조정위원 앞에서 '나올 돈이 있다, 그래서 줄 수 있다'라고... '법에서 지킬 수 있는 부분이 있구나'하고 안심을 했습니다."]

하지만 집주인은 지난 3일, 세입자 몰래 법원에 경매 중단과 개인 회생을 신청했습니다.

회생이 결정되면, 각서와 무관하게 보증금을 한 푼도 못 돌려받을 가능성이 큽니다.

[A 씨/전세사기 피해자 : "이때까지 했던 약속을 모두 다 깨고, 회생에 들어간다는 걸 미리 고지한 것도 아니고 모든 상황들을 종합해 봤을 때 책임을 회피하는 걸로 밖에..."]

["선제적 대책 마련하라! 마련하라!"]

전세사기 대책위는 기자회견을 열고, 법원에 회생절차 중단을 요구했습니다.

또 북구, 남구에서도 전세사기가 이어진 만큼, 동구청도 조례를 제정해 피해자를 선제적으로 지원하라고 요구했습니다.

[정태운/대구 전세사기피해자 대책위원장 : "(동구청에서) 예산이 얼마나 투입이 될 것인가에 대한 이야기만 있었지, 피해자들에게 어떻게 지원이 되는가, 어떻게 지원을 할 수 있는가를 이야기하지 못했기 때문에..."]

전세사기 특별법 제정 이후 지금까지 인정된 대구·경북 피해자 천 3백여 명, 반복되는 전세사기에 개인회생이라는 법 제도까지 책임회피 수단으로 악용되면서 피해자들의 고통이 커지고 있습니다.

KBS 뉴스 박준우입니다.

촬영기자:최동희

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 끝 모를 전세사기…“경매 넘어가자 회생 신청”
    • 입력 2025-08-26 11:36:24
    • 수정2025-08-26 12:00:06
    930뉴스(대구)
[앵커]

대구 동구에서 또 전세사기 피해 신고가 접수됐습니다.

이번에는 집주인이 세입자들에게 보증금을 돌려주기로 약속해 놓고 몰래 개인회생을 신청한 거로 드러났는데요.

갈수록 교묘해지는 전세사기에 대한 대책 요구가 커지고 있습니다.

박준우 기자입니다.

[리포트]

대구 동구의 빌라에 5년째 전세로 사는 30대 A 씨.

올해 초 집이 경매에 넘어갔다는 안내문을 받고서야 전세사기 피해를 알았습니다.

A 씨 등 세입자 6명이 못 받은 보증금은 2억 9천만 원,

항의가 이어지자, 집주인은 보증금 지급 각서를 썼고, 법원의 전세금 전액 반환 조정 결정에도 합의했습니다.

[A 씨/전세사기 피해자 : "판사나 조정위원 앞에서 '나올 돈이 있다, 그래서 줄 수 있다'라고... '법에서 지킬 수 있는 부분이 있구나'하고 안심을 했습니다."]

하지만 집주인은 지난 3일, 세입자 몰래 법원에 경매 중단과 개인 회생을 신청했습니다.

회생이 결정되면, 각서와 무관하게 보증금을 한 푼도 못 돌려받을 가능성이 큽니다.

[A 씨/전세사기 피해자 : "이때까지 했던 약속을 모두 다 깨고, 회생에 들어간다는 걸 미리 고지한 것도 아니고 모든 상황들을 종합해 봤을 때 책임을 회피하는 걸로 밖에..."]

["선제적 대책 마련하라! 마련하라!"]

전세사기 대책위는 기자회견을 열고, 법원에 회생절차 중단을 요구했습니다.

또 북구, 남구에서도 전세사기가 이어진 만큼, 동구청도 조례를 제정해 피해자를 선제적으로 지원하라고 요구했습니다.

[정태운/대구 전세사기피해자 대책위원장 : "(동구청에서) 예산이 얼마나 투입이 될 것인가에 대한 이야기만 있었지, 피해자들에게 어떻게 지원이 되는가, 어떻게 지원을 할 수 있는가를 이야기하지 못했기 때문에..."]

전세사기 특별법 제정 이후 지금까지 인정된 대구·경북 피해자 천 3백여 명, 반복되는 전세사기에 개인회생이라는 법 제도까지 책임회피 수단으로 악용되면서 피해자들의 고통이 커지고 있습니다.

KBS 뉴스 박준우입니다.

촬영기자:최동희
박준우
박준우 기자

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 <br>논의…한반도 평화 의지 확인”

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 논의…한반도 평화 의지 확인”
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”

“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”
트럼프 “주한미군 기지 소유권 요구할 수도”

트럼프 “주한미군 기지 소유권 요구할 수도”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.