APEC 문화산업 고위급 대화 경주서 개최
입력 2025.08.26 (11:38) 수정 2025.08.26 (13:13)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
문화체육관광부는 오늘(26일)부터 3일간 경주에서 '2025 APEC 문화산업 고위급 대화'를 개최합니다.
이번 '문화산업 고위급 대화'는 21개국 경제 협력단체인 APEC 사상, 문화산업 분야 장관급 인사가 처음으로 한자리에 모이는 회의입니다.
고위급 대화에서는 '문화창조산업, 번영을 위한 새로운 지평'을 주제로 연결, 혁신, 번영 3개 분과로 나눠 회의를 하고 결과문을 채택할 예정입니다.
이번 '문화산업 고위급 대화'는 21개국 경제 협력단체인 APEC 사상, 문화산업 분야 장관급 인사가 처음으로 한자리에 모이는 회의입니다.
고위급 대화에서는 '문화창조산업, 번영을 위한 새로운 지평'을 주제로 연결, 혁신, 번영 3개 분과로 나눠 회의를 하고 결과문을 채택할 예정입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- APEC 문화산업 고위급 대화 경주서 개최
-
- 입력 2025-08-26 11:38:22
- 수정2025-08-26 13:13:13
문화체육관광부는 오늘(26일)부터 3일간 경주에서 '2025 APEC 문화산업 고위급 대화'를 개최합니다.
이번 '문화산업 고위급 대화'는 21개국 경제 협력단체인 APEC 사상, 문화산업 분야 장관급 인사가 처음으로 한자리에 모이는 회의입니다.
고위급 대화에서는 '문화창조산업, 번영을 위한 새로운 지평'을 주제로 연결, 혁신, 번영 3개 분과로 나눠 회의를 하고 결과문을 채택할 예정입니다.
이번 '문화산업 고위급 대화'는 21개국 경제 협력단체인 APEC 사상, 문화산업 분야 장관급 인사가 처음으로 한자리에 모이는 회의입니다.
고위급 대화에서는 '문화창조산업, 번영을 위한 새로운 지평'을 주제로 연결, 혁신, 번영 3개 분과로 나눠 회의를 하고 결과문을 채택할 예정입니다.
-
-
권기준 기자 newsman@kbs.co.kr권기준 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대구-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.