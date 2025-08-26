경북대병원, 경주 APEC 응급의료 수탁병원 지정

동영상 고정 취소

경북대병원이 경주 APEC 정상회의 응급의료 수탁병원으로 지정됐습니다.



경북대병원은 정상회의 기간 의료자원 총괄 조정과 현장 의료 운영을 전담하고, 인근 협력병원과 연계 체계도 구축합니다.



경상북도는 정상회의를 앞두고 24개 협력병원과 협약을 체결하고, 심장,뇌혈관, 중증외상 분야 응급의료 전담의료진 7명을 구성했습니다.



