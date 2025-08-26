대구시 ‘통사 편찬’ 공동학술회의 개최
입력 2025.08.26 (11:39) 수정 2025.08.26 (13:14)
대구시와 대구사학회가 모레(28일) 국채보상운동기념도서관에서 대구 시사 통사 편찬을 위한 첫 공동학술회의를 엽니다.
대구시와 대구사학회가 모레(28일) 국채보상운동기념도서관에서 대구 시사 통사 편찬을 위한 첫 공동학술회의를 엽니다.
