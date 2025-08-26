대구시 무형유산 축제 오늘 개막
입력 2025.08.26 (11:39)
대구시가 지역의 다양한 무형유산을 대중에게 알리기 위해 이달 말까지 무형유산 축제를 엽니다.
오늘(26일) 개막식을 시작으로 30일엔 가곡과 살풀이춤이, 31일엔 판소리 심청가와 천왕 메기 등의 공연이 잇따라 무대에 오릅니다.
또 축제 기간 전시와 시민 체험, 교육 행사도 함께 마련됩니다.
