대구시 무형유산 축제 오늘 개막

대구시가 지역의 다양한 무형유산을 대중에게 알리기 위해 이달 말까지 무형유산 축제를 엽니다.



오늘(26일) 개막식을 시작으로 30일엔 가곡과 살풀이춤이, 31일엔 판소리 심청가와 천왕 메기 등의 공연이 잇따라 무대에 오릅니다.



또 축제 기간 전시와 시민 체험, 교육 행사도 함께 마련됩니다.



