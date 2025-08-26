‘진주 반려동물 지원센터’ 건립…115억 원 투입

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

진주시가 반려동물 지원센터 건립을 위한 설계 공모 작품을 선정하고, 사업 추진을 본격화합니다.



진주시 반려동물 지원센터는 사업비 115억 원을 투입해 판문동 진양호 근린공원 내 들어서며, 내년 상반기 착공해 2027년 준공이 목표입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!