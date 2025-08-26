‘진주 반려동물 지원센터’ 건립…115억 원 투입
입력 2025.08.26 (11:44) 수정 2025.08.26 (15:26)
진주시가 반려동물 지원센터 건립을 위한 설계 공모 작품을 선정하고, 사업 추진을 본격화합니다.
진주시 반려동물 지원센터는 사업비 115억 원을 투입해 판문동 진양호 근린공원 내 들어서며, 내년 상반기 착공해 2027년 준공이 목표입니다.
손원혁 기자 wh_son@kbs.co.kr
