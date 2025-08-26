경상남도, ‘사이버 무료 법률상담 게시판’ 운영
입력 2025.08.26 (11:44) 수정 2025.08.26 (15:26)
경상남도가 인터넷 홈페이지에 무료 '사이버 무료 법률상담 게시판'을 운영합니다.
'사이버 무료 법률상담'은 접수일로부터 일주일 안에 현직 변호사가 직접 민사와 형사, 가사 등 법률문제 전반에 대해 신속하고 정확한 답변을 제공합니다.
