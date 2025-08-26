사천시의회, 다음 달 4일까지 임시회…추경 등 심의
입력 2025.08.26 (11:45) 수정 2025.08.26 (15:26)
사천시의회가 다음 달 4일까지 285회 임시회를 열고, 2차 추경과 건의안 등을 심의합니다.
사천시의회는 이번 임시회에서 9,980억 원 규모의 2차 추경안과 조례를 심의 의결하고, 우주항공도시 특별법 제정과 남강댐 방류 해양 쓰레기 대책 마련을 촉구하는 대정부 건의안도 처리합니다.
사천시의회는 이번 임시회에서 9,980억 원 규모의 2차 추경안과 조례를 심의 의결하고, 우주항공도시 특별법 제정과 남강댐 방류 해양 쓰레기 대책 마련을 촉구하는 대정부 건의안도 처리합니다.
