해수청, 사업 실적 없는 항만 운송 12개 사 처분

울산해양수산청이 1년 이상 사업 실적이 없는 항만운송 관련 업체 12곳을 적발해 행정처분을 내렸습니다.



행정처분 대상업체는 선용품공급업 5곳, 항만용역업 3곳, 선박연료공급업과 선박수리업 각 2곳입니다.



위반 횟수에 따라 업체 9곳은 사업 정지 3개월을, 업체 3곳은 사업 정지 6개월의 행정처분을 받았습니다.



