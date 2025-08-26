930뉴스(울산)

울산하늘공원, ‘다회용 봉안함’ 대여 시범 운영

입력 2025.08.26 (11:47) 수정 2025.08.26 (15:34)

울산시는 공영 장사 시설인 울산하늘공원 이용 유족을 대상으로 '다회용 봉안함 대여' 서비스를 시범 운영합니다.

이 서비스는 장지까지 유골을 이송할 때 사용하는 일회용 나무함 대신 다회용 봉안함을 무료로 대여하는 것으로, 폐기물을 줄이려는 것이 주된 목적입니다.

시범 운영 기간은 다음 달 24일까지 한 달이며, 울산시는 이 기간 총 20개의 다회용 봉안함을 구비해 대여합니다.

  울산하늘공원, '다회용 봉안함' 대여 시범 운영
    입력 2025-08-26 11:47:16
    수정2025-08-26 15:34:39
    930뉴스(울산)
울산시는 공영 장사 시설인 울산하늘공원 이용 유족을 대상으로 '다회용 봉안함 대여' 서비스를 시범 운영합니다.

이 서비스는 장지까지 유골을 이송할 때 사용하는 일회용 나무함 대신 다회용 봉안함을 무료로 대여하는 것으로, 폐기물을 줄이려는 것이 주된 목적입니다.

시범 운영 기간은 다음 달 24일까지 한 달이며, 울산시는 이 기간 총 20개의 다회용 봉안함을 구비해 대여합니다.
박영하
박영하 기자

