일상이 된 폭염…길어지는 여름

8월 마지막 주는 보통 여름의 막바지라는 의미가 있지만 폭염의 기세는 여전합니다.



올해도 이어진 기록적인 무더위는 일상이 된 폭염을 보여주고 있는데요.



KBS부산은 뜨거워지는 지구가 보내는 경고인 폭염에 대한 연속 보도를 준비했습니다.



오늘은 첫 순서로 그동안의 폭염 통계가 예전과 얼마나 다른지를 정민규 기자가 정리했습니다.



[리포트]



[김성경·하소영/서울시 : "너무너무 더워서 선크림 안 바르면 진짜 큰일 날 거 같아요."]



[이민재/경기도 광주시 : "작년이랑 재작년보다 훨씬 더워서 어디 나가기도 힘들어요."]



[진영채/부산시 수영구 : "제가 나이가 70살인데 살아오면서 이렇게 열대야 때문에 호흡이 곤란하고 힘든 거는 처음이에요."]



올해도 폭염은 예외 없이 닥쳤습니다.



최고기온이 33도 이상일 때를 의미하는 폭염이 부산에서 올해 처음 관측된 건 지난달 7일, 최근 10년 사이 가장 빨랐습니다.



한밤 최저기온이 25도를 웃도는 열대야는 이보다 더 빨리 찾아와 지난달 1일 관측됐습니다.



부산에서 111년 만에 가장 이른 열대야입니다.



[김아름/부산지방기상청 예보관 : "특히 부산의 7월 평균 기온은 27.8도로 관측 이래 역대 2위를 기록하였고 7월 열대야 일수도 18일로 역대 2위를 기록하면서 매우 무더운 날씨를 보였습니다."]



빨라진 폭염은 길어지고 있습니다.



기상청은 당분간 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오르고, 9월 기온도 평년보다 높겠다고 전망했습니다.



문제는 추세입니다.



지난 60년간 폭염 일수를 보면 1960년대만 하더라도 채 하루가 되지 않던 폭염일수가 점차 늘어나더니 최근 10년 사이엔 7.6일까지 증가했습니다.



부산에서 100년 사이 가장 폭염일수가 많았던 해는 지난해 22일로, 5위까지가 2000년대에 몰려있습니다.



이처럼 달라지는 기후는 우리의 생활까지도 바꿔놓을 수 있는 만큼 장기 분석을 통한 대비가 필요합니다.



[김선태/아태기후센터 선임연구원 : "잘 예측하기 위해서는 결국은 왜 이런 폭염이 더 증가하고, 강도가 증가하는 것인가에 대한 과학적인 분석이 우선 바탕이 있어야 되고…."]



전문가들은 뜨거워진 지구가 보내는 경고를 그냥 흘려보내서는 안된다고 강조합니다.



KBS 뉴스 정민규입니다.



촬영기자:류석민·이한범/그래픽:조양성



