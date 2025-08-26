금양, 상반기 감사보고서도 ‘의견 거절’

동영상 고정 취소

지난해 감사보고서 '의견 거절'을 받은 부산 이차전지 기업 '금양'이 올해 상반기 보고서에서도 '의견 거절'을 받았습니다.



회계감사인은 '의견 거절' 이유에 대해 "금양이 계속기업으로 존속할지 여부에 중요한 불확실성이 내포돼 있다"며, 자산과 부채 등 항목 수정을 위해 합리적으로 추정할 수 있는 증거를 확보할 수 없다"고 밝혔습니다.



금양은 현재 4천억 원대 유상증자를 추진하고 있으며, 이달 초 납입 예정이던 것을 다음 달로 한 차례 연기한 상황입니다.



