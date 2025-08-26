하반기 공공기관 합동 채용 설명회 오늘 개최
입력 2025.08.26 (11:49)
지역인재 공공기관 합동 채용설명회가 오늘(26일) 시청 대강당에서 열립니다.
이번 설명회에는 부산 혁신도시 이전 공공기관 10개 기관과 부산교통공사 등 시 산하 11개 공공기관이 참여하며 한국주택금융공사와 주택도시보증공사 인사 담당자가 채용 요강을 발표하고 채용 특강도 열립니다.
일반 정규직 기준으로 올해 하반기 채용 예정 기관은 한국주택금융공사과 한국남부발전, 한국예탁결제원, 해양수산개발원입니다.
