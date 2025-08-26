부산항에 국내 최초 무탄소 전기 야드 트랙터 도입
입력 2025.08.26 (11:50) 수정 2025.08.26 (11:56)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
국내에서 처음으로 부산항에 탄소를 배출하지 않는 국산 전기 야드 트랙터가 본격 도입됩니다.
부산항만공사는 항만 무탄소화 전환 지원사업 일환으로 부산항 신항 4부두에서 전기 야드 트랙터 시험 운행을 진행하고 있으며 이 결과를 바탕으로 다음 달 전기 야드 트랙터 사업자를 공모할 계획입니다.
부산항만공사는 터미널 운영사 등이 기존 야드 트랙터를 전기 야드 트랙터로 전환할 경우 장비 전환 비용의 50%를 지원합니다.
부산항만공사는 항만 무탄소화 전환 지원사업 일환으로 부산항 신항 4부두에서 전기 야드 트랙터 시험 운행을 진행하고 있으며 이 결과를 바탕으로 다음 달 전기 야드 트랙터 사업자를 공모할 계획입니다.
부산항만공사는 터미널 운영사 등이 기존 야드 트랙터를 전기 야드 트랙터로 전환할 경우 장비 전환 비용의 50%를 지원합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 부산항에 국내 최초 무탄소 전기 야드 트랙터 도입
-
- 입력 2025-08-26 11:50:29
- 수정2025-08-26 11:56:51
국내에서 처음으로 부산항에 탄소를 배출하지 않는 국산 전기 야드 트랙터가 본격 도입됩니다.
부산항만공사는 항만 무탄소화 전환 지원사업 일환으로 부산항 신항 4부두에서 전기 야드 트랙터 시험 운행을 진행하고 있으며 이 결과를 바탕으로 다음 달 전기 야드 트랙터 사업자를 공모할 계획입니다.
부산항만공사는 터미널 운영사 등이 기존 야드 트랙터를 전기 야드 트랙터로 전환할 경우 장비 전환 비용의 50%를 지원합니다.
부산항만공사는 항만 무탄소화 전환 지원사업 일환으로 부산항 신항 4부두에서 전기 야드 트랙터 시험 운행을 진행하고 있으며 이 결과를 바탕으로 다음 달 전기 야드 트랙터 사업자를 공모할 계획입니다.
부산항만공사는 터미널 운영사 등이 기존 야드 트랙터를 전기 야드 트랙터로 전환할 경우 장비 전환 비용의 50%를 지원합니다.
-
-
강지아 기자 jia@kbs.co.kr강지아 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
부산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.