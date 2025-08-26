부산항에 국내 최초 무탄소 전기 야드 트랙터 도입

동영상 고정 취소

국내에서 처음으로 부산항에 탄소를 배출하지 않는 국산 전기 야드 트랙터가 본격 도입됩니다.



부산항만공사는 항만 무탄소화 전환 지원사업 일환으로 부산항 신항 4부두에서 전기 야드 트랙터 시험 운행을 진행하고 있으며 이 결과를 바탕으로 다음 달 전기 야드 트랙터 사업자를 공모할 계획입니다.



부산항만공사는 터미널 운영사 등이 기존 야드 트랙터를 전기 야드 트랙터로 전환할 경우 장비 전환 비용의 50%를 지원합니다.



