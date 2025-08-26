국제환경에너지산업전 내일 개막…157개사 참여

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

내일(27일)부터 사흘 동안 해운대 벡스코에서 '2025 국제환경에너지산업전'이 열립니다.



157개 기후·에너지 기업이 참여하는 올해 박람회에는 430개 전시장이 차려져 전 세계 기후 환경 기술 전시와 수출 상담회 등이 진행됩니다.



또 대한무역투자진흥공사 등 정부기관이 유럽과 아시아, 아프리카 등 세계 구매자를 초청해 국제 교류의 장을 마련합니다.



