국제환경에너지산업전 내일 개막…157개사 참여
입력 2025.08.26 (11:51) 수정 2025.08.26 (15:31)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
내일(27일)부터 사흘 동안 해운대 벡스코에서 '2025 국제환경에너지산업전'이 열립니다.
157개 기후·에너지 기업이 참여하는 올해 박람회에는 430개 전시장이 차려져 전 세계 기후 환경 기술 전시와 수출 상담회 등이 진행됩니다.
또 대한무역투자진흥공사 등 정부기관이 유럽과 아시아, 아프리카 등 세계 구매자를 초청해 국제 교류의 장을 마련합니다.
157개 기후·에너지 기업이 참여하는 올해 박람회에는 430개 전시장이 차려져 전 세계 기후 환경 기술 전시와 수출 상담회 등이 진행됩니다.
또 대한무역투자진흥공사 등 정부기관이 유럽과 아시아, 아프리카 등 세계 구매자를 초청해 국제 교류의 장을 마련합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 국제환경에너지산업전 내일 개막…157개사 참여
-
- 입력 2025-08-26 11:51:14
- 수정2025-08-26 15:31:00
내일(27일)부터 사흘 동안 해운대 벡스코에서 '2025 국제환경에너지산업전'이 열립니다.
157개 기후·에너지 기업이 참여하는 올해 박람회에는 430개 전시장이 차려져 전 세계 기후 환경 기술 전시와 수출 상담회 등이 진행됩니다.
또 대한무역투자진흥공사 등 정부기관이 유럽과 아시아, 아프리카 등 세계 구매자를 초청해 국제 교류의 장을 마련합니다.
157개 기후·에너지 기업이 참여하는 올해 박람회에는 430개 전시장이 차려져 전 세계 기후 환경 기술 전시와 수출 상담회 등이 진행됩니다.
또 대한무역투자진흥공사 등 정부기관이 유럽과 아시아, 아프리카 등 세계 구매자를 초청해 국제 교류의 장을 마련합니다.
-
-
이이슬 기자 eslee31@kbs.co.kr이이슬 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
부산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.