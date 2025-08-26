정치 ‘3대 특검’ 수사

민주당, 3대 특검법 개정안 발의…“수사기간 추가 연장 가능”

입력 2025.08.26 (12:11) 수정 2025.08.26 (12:15)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

더불어민주당이 3대 특검의 수사 기간을 연장하는 내용의 법 개정안을 당론으로 발의했습니다.

민주당 ‘3대 특검 종합대응특위’는 오늘 오전 국회에 내란·김건희·채해병 특검법 개정안을 국회에 냈습니다.

특위 간사인 장경태 의원은 “범죄에 연루된 사람들이 진술 거부, 해외 도피 등으로 시간 끌기를 하고 있다”며 “피혐의자들의 비협조 등을 이유로 특검에서도 이미 입법부에 관련 요청 사항을 전달한 바 있다”고 말했습니다.

장 의원은 “현재 두 차례 수사 기간 연장이 가능한데, (연장 가능 횟수를) 한 차수 더 늘려서 시간 끌기와 수사 지연에 대한 피혐의자들의 음모를 사전 차단하는 효과가 있다”고 설명했습니다.

또 “인력 증원과 추가 혐의 조사를 위한 수사 범위 확대 내용도 포함됐다”고 덧붙였습니다.

특위가 발의한 특검법 개정안은 오늘 오후 국회 법사위 전체회의에 상정될 전망입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 민주당, 3대 특검법 개정안 발의…“수사기간 추가 연장 가능”
    • 입력 2025-08-26 12:11:29
    • 수정2025-08-26 12:15:31
    정치
더불어민주당이 3대 특검의 수사 기간을 연장하는 내용의 법 개정안을 당론으로 발의했습니다.

민주당 ‘3대 특검 종합대응특위’는 오늘 오전 국회에 내란·김건희·채해병 특검법 개정안을 국회에 냈습니다.

특위 간사인 장경태 의원은 “범죄에 연루된 사람들이 진술 거부, 해외 도피 등으로 시간 끌기를 하고 있다”며 “피혐의자들의 비협조 등을 이유로 특검에서도 이미 입법부에 관련 요청 사항을 전달한 바 있다”고 말했습니다.

장 의원은 “현재 두 차례 수사 기간 연장이 가능한데, (연장 가능 횟수를) 한 차수 더 늘려서 시간 끌기와 수사 지연에 대한 피혐의자들의 음모를 사전 차단하는 효과가 있다”고 설명했습니다.

또 “인력 증원과 추가 혐의 조사를 위한 수사 범위 확대 내용도 포함됐다”고 덧붙였습니다.

특위가 발의한 특검법 개정안은 오늘 오후 국회 법사위 전체회의에 상정될 전망입니다.
이예린
이예린 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘통일교 의혹’ 권성동 의원 소환

[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘통일교 의혹’ 권성동 의원 소환
김건희 특검 ‘1호 기소’ 삼부 경영진, 첫 재판서 혐의 부인

김건희 특검 ‘1호 기소’ 삼부 경영진, 첫 재판서 혐의 부인
트럼프 “교회 압수수색” 발언에 해병특검 “적법 집행”

트럼프 “교회 압수수색” 발언에 해병특검 “적법 집행”
정성호 법무 “특검, ‘관봉권 띠지 분실’ 수사하면 적극 협조하겠다”

정성호 법무 “특검, ‘관봉권 띠지 분실’ 수사하면 적극 협조하겠다”

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 <br>논의…한반도 평화 의지 확인”

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 논의…한반도 평화 의지 확인”
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”

“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”
트럼프 “주한미군 기지 소유권 요구할 수도”

트럼프 “주한미군 기지 소유권 요구할 수도”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.