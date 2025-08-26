뉴스 12

국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고

입력 2025.08.26 (12:26) 수정 2025.08.26 (13:02)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

민주당 “성공적 회담”…국민의힘 “역대급 외교 참사”

민주당 “성공적 회담”…국민의힘 “역대급 외교 참사”
[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘통일교 의혹’ 권성동 의원 소환

[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘통일교 의혹’ 권성동 의원 소환

다음
[앵커]

제1야당을 이끌 국민의힘 신임 당 대표에 장동혁 의원이 선출됐습니다.

장동혁 신임 대표는 취임 일성에서, "우파 시민과 연대해 이재명 정권을 끌어내리겠다"며 강력한 대여 투쟁을 예고했습니다.

김유대 기자입니다.

[리포트]

국민의힘을 이끌 신임 당 대표는 장동혁 후보로 확정됐습니다.

결선 투표 결과 장동혁 대표가 총 22만3백여 표를 얻어 김문수 후보를 2천3백여 표 차이로 누르고 당선됐습니다.

일반 국민 여론조사에선 김 후보가 앞섰지만, 80%가 반영되는 당원 선거인단 투표에서 장 대표가 더 많은 지지를 받았습니다.

장동혁 신임 대표는 당원과 새로운 미디어 환경이 만들어준 승리라고 강조했습니다.

바른 길이라면 굽히지 않고 전진하겠다며 강력한 대여 투쟁을 예고했습니다.

[장동혁/국민의힘 신임 당대표 : "모든 우파 시민들과 연대해서 이재명 정권을 끌어내리는 데 제 모든 것을 바치겠습니다."]

탄핵 반대파로 단일대오를 강조해 온 장 대표는, 자신에 대한 선택 자체가 혁신의 시작이라면서 당 혁신도 약속했습니다.

[장동혁/국민의힘 신임 당대표 : "국민의힘을 혁신하고 국민의힘을 이기는 정당으로 거듭날 수 있도록 끝까지 함께 해 주십시오."]

결선에서 패배한 김문수 후보는 장 대표를 중심으로 당이 뭉쳐 달라고 당부했습니다.

[김문수/국민의힘 당대표 후보 : "이재명 독재 정권을 물리치고 대한민국을 더욱 위대하게 하는 길, 그거 하나만 남아 있다, 이런 각오로 잘해주실 것이라고."]

장동혁 대표와 앞서 선출된 최고위원 등 신임 지도부는 오늘부터 2년간의 임기를 시작합니다.

새 최고위원회는 탄핵 반대 절대 우위 구도로 꾸려지게 됐습니다.

KBS 뉴스 김유대입니다.

영상편집:서정혁

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고
    • 입력 2025-08-26 12:26:31
    • 수정2025-08-26 13:02:52
    뉴스 12
[앵커]

제1야당을 이끌 국민의힘 신임 당 대표에 장동혁 의원이 선출됐습니다.

장동혁 신임 대표는 취임 일성에서, "우파 시민과 연대해 이재명 정권을 끌어내리겠다"며 강력한 대여 투쟁을 예고했습니다.

김유대 기자입니다.

[리포트]

국민의힘을 이끌 신임 당 대표는 장동혁 후보로 확정됐습니다.

결선 투표 결과 장동혁 대표가 총 22만3백여 표를 얻어 김문수 후보를 2천3백여 표 차이로 누르고 당선됐습니다.

일반 국민 여론조사에선 김 후보가 앞섰지만, 80%가 반영되는 당원 선거인단 투표에서 장 대표가 더 많은 지지를 받았습니다.

장동혁 신임 대표는 당원과 새로운 미디어 환경이 만들어준 승리라고 강조했습니다.

바른 길이라면 굽히지 않고 전진하겠다며 강력한 대여 투쟁을 예고했습니다.

[장동혁/국민의힘 신임 당대표 : "모든 우파 시민들과 연대해서 이재명 정권을 끌어내리는 데 제 모든 것을 바치겠습니다."]

탄핵 반대파로 단일대오를 강조해 온 장 대표는, 자신에 대한 선택 자체가 혁신의 시작이라면서 당 혁신도 약속했습니다.

[장동혁/국민의힘 신임 당대표 : "국민의힘을 혁신하고 국민의힘을 이기는 정당으로 거듭날 수 있도록 끝까지 함께 해 주십시오."]

결선에서 패배한 김문수 후보는 장 대표를 중심으로 당이 뭉쳐 달라고 당부했습니다.

[김문수/국민의힘 당대표 후보 : "이재명 독재 정권을 물리치고 대한민국을 더욱 위대하게 하는 길, 그거 하나만 남아 있다, 이런 각오로 잘해주실 것이라고."]

장동혁 대표와 앞서 선출된 최고위원 등 신임 지도부는 오늘부터 2년간의 임기를 시작합니다.

새 최고위원회는 탄핵 반대 절대 우위 구도로 꾸려지게 됐습니다.

KBS 뉴스 김유대입니다.

영상편집:서정혁
김유대
김유대 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 <br>논의…한반도 평화 의지 확인”

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 논의…한반도 평화 의지 확인”
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”

“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”
트럼프 “주한미군 기지 소유권 요구할 수도”

트럼프 “주한미군 기지 소유권 요구할 수도”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.