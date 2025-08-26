[기후는 말한다] 쌀값 고공행진…“10월까지 계속 오를 듯”

동영상 고정 취소

기후환경뉴스 '기후는 말한다'입니다.



집중호우와 벼멸구 등의 영향으로 쌀 생산량이 줄면서 소매 가격도 지난해보다 15% 이상 올라 소비자 부담이 커지고 있습니다.



농림축산식품부는 가격 상승세에 대응해 정부가 비축한 쌀 3만 톤을 이달 말까지 공급하기로 했습니다.



한국농촌경제연구원은 정부의 양곡 방출량이 충분치는 않은 상황이라며, 햅쌀이 본격적으로 수확되는 10월까지 가격 상승이 이어질 것으로 전망했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!