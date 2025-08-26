[기후는 말한다] 쌀값 고공행진…“10월까지 계속 오를 듯”
입력 2025.08.26 (12:32) 수정 2025.08.26 (12:42)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
기후환경뉴스 '기후는 말한다'입니다.
집중호우와 벼멸구 등의 영향으로 쌀 생산량이 줄면서 소매 가격도 지난해보다 15% 이상 올라 소비자 부담이 커지고 있습니다.
농림축산식품부는 가격 상승세에 대응해 정부가 비축한 쌀 3만 톤을 이달 말까지 공급하기로 했습니다.
한국농촌경제연구원은 정부의 양곡 방출량이 충분치는 않은 상황이라며, 햅쌀이 본격적으로 수확되는 10월까지 가격 상승이 이어질 것으로 전망했습니다.
집중호우와 벼멸구 등의 영향으로 쌀 생산량이 줄면서 소매 가격도 지난해보다 15% 이상 올라 소비자 부담이 커지고 있습니다.
농림축산식품부는 가격 상승세에 대응해 정부가 비축한 쌀 3만 톤을 이달 말까지 공급하기로 했습니다.
한국농촌경제연구원은 정부의 양곡 방출량이 충분치는 않은 상황이라며, 햅쌀이 본격적으로 수확되는 10월까지 가격 상승이 이어질 것으로 전망했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [기후는 말한다] 쌀값 고공행진…“10월까지 계속 오를 듯”
-
- 입력 2025-08-26 12:32:27
- 수정2025-08-26 12:42:42
기후환경뉴스 '기후는 말한다'입니다.
집중호우와 벼멸구 등의 영향으로 쌀 생산량이 줄면서 소매 가격도 지난해보다 15% 이상 올라 소비자 부담이 커지고 있습니다.
농림축산식품부는 가격 상승세에 대응해 정부가 비축한 쌀 3만 톤을 이달 말까지 공급하기로 했습니다.
한국농촌경제연구원은 정부의 양곡 방출량이 충분치는 않은 상황이라며, 햅쌀이 본격적으로 수확되는 10월까지 가격 상승이 이어질 것으로 전망했습니다.
집중호우와 벼멸구 등의 영향으로 쌀 생산량이 줄면서 소매 가격도 지난해보다 15% 이상 올라 소비자 부담이 커지고 있습니다.
농림축산식품부는 가격 상승세에 대응해 정부가 비축한 쌀 3만 톤을 이달 말까지 공급하기로 했습니다.
한국농촌경제연구원은 정부의 양곡 방출량이 충분치는 않은 상황이라며, 햅쌀이 본격적으로 수확되는 10월까지 가격 상승이 이어질 것으로 전망했습니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.