[기후는 말한다] 부산시, 뱀장어 인공종자 생산기술 공동개발
입력 2025.08.26 (12:32) 수정 2025.08.26 (12:42)
부산시가 국립부경대, 민간기업과 함께 뱀장어 인공종자 대량생산 기술을 공동 개발합니다.
우리나라는 일본에 이어 세계 두 번째로 인공종자 생산에 성공했지만 일본과의 기술 격차가 큰 상황입니다.
전세계 뱀장어 양식 시장 규모는 약 20조 원으로, 뱀장어 수산종자는 kg당 5천만 원에 거래되고 있습니다.
