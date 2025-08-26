뉴스 12

화기애애한 분위기 속 회담…“농축산물 추가 개방 요구 등 없어”

입력 2025.08.26 (12:45) 수정 2025.08.26 (12:49)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스in뉴스] “연말까지 위약금 면제” 조정안 받은 SKT

[뉴스in뉴스] “연말까지 위약금 면제” 조정안 받은 SKT
트럼프 “주한미군 기지 소유권 요구할 수도”

트럼프 “주한미군 기지 소유권 요구할 수도”

다음
[앵커]

첫 한미 정상회담에 대해 대통령실은 양 정상이 더 자주 만날 계기와 친밀감을 느꼈다며, 성공적이었다고 평가했습니다.

또 이런 분위기 속에 추가 농축산물 개방 요구나 주한미군 방위비 분담금 문제는 정상 사이엔 오가지 않았다고 설명했습니다.

보도에 손서영 기자입니다.

[리포트]

시작부터 긴장감이 돌았던 한미 정상회담은 예정 시간을 넘겨 140분간 진행됐습니다.

회담 시간이 지연되는 등 돌발 변수가 있었지만 이재명 대통령이 백악관에 도착한 뒤로는 화기애애한 분위기가 이어졌습니다.

이 대통령은 백악관 도착 시 방명록 작성에 사용한 서명 펜을 트럼프 대통령에게 선물했습니다.

트럼프 대통령이 관심을 보이자 즉석에서 선물을 한 겁니다.

["오, 멋지군요."]

이런 분위기는 생중계된 모두발언과 질의응답, 비공개 회담과 오찬까지 이어졌습니다.

대통령실은 "양 정상이 더 자주 만날 계기, 더 친밀감을 느끼게 됐다"며 "감히 성공적인 정상회담이었다"고 평가했습니다.

이런 분위기 속에서 농축산물 추가 개방 요구, 주한미군 감축 문제 등은 거론되지 않았다고 설명했습니다.

[강유정/대통령실 대변인 : "어쨌든 협상이 전체적으로 잘 마무리된 것으로 양국 정상이 공감대를 확인하고 그 부분에 있어서 이의가 없이 끝났다는 건 분명합니다."]

정상회담을 마친 뒤 이 대통령은 트럼프 대통령에게 골프채와 거북선, 마가 모자 등 맞춤형 선물을 건넸습니다.

골프채는 트럼프 대통령 체형을 고려해 만들어졌고, 거북선 모형은 우리 조선 기술의 우수성을 알리는 측면에서 기계조립 명장이 손수 제작했다고 대통령실은 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이 대통령이 요청한 자신의 피습 사진이 달린 사진첩 등을 선물로 건넸습니다.

이 대통령은 정상회담을 마친 뒤 한미 양국 경제계 인사들과 만나 "대한민국이 미국의 제조업 르네상스를 달성할 최적의 파트너"라고 강조했습니다.

이어 미국 싱크탱크 초청 강연에 나선 이 대통령은 "정상회담 결과가 아주 좋았다"며 "기대보다 훨씬 많은 대화를 하고 격려를 받았다"고 말했습니다.

워싱턴에서 KBS 뉴스 손서영입니다.

촬영기자:김한빈/영상편집:김유진

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 화기애애한 분위기 속 회담…“농축산물 추가 개방 요구 등 없어”
    • 입력 2025-08-26 12:45:15
    • 수정2025-08-26 12:49:12
    뉴스 12
[앵커]

첫 한미 정상회담에 대해 대통령실은 양 정상이 더 자주 만날 계기와 친밀감을 느꼈다며, 성공적이었다고 평가했습니다.

또 이런 분위기 속에 추가 농축산물 개방 요구나 주한미군 방위비 분담금 문제는 정상 사이엔 오가지 않았다고 설명했습니다.

보도에 손서영 기자입니다.

[리포트]

시작부터 긴장감이 돌았던 한미 정상회담은 예정 시간을 넘겨 140분간 진행됐습니다.

회담 시간이 지연되는 등 돌발 변수가 있었지만 이재명 대통령이 백악관에 도착한 뒤로는 화기애애한 분위기가 이어졌습니다.

이 대통령은 백악관 도착 시 방명록 작성에 사용한 서명 펜을 트럼프 대통령에게 선물했습니다.

트럼프 대통령이 관심을 보이자 즉석에서 선물을 한 겁니다.

["오, 멋지군요."]

이런 분위기는 생중계된 모두발언과 질의응답, 비공개 회담과 오찬까지 이어졌습니다.

대통령실은 "양 정상이 더 자주 만날 계기, 더 친밀감을 느끼게 됐다"며 "감히 성공적인 정상회담이었다"고 평가했습니다.

이런 분위기 속에서 농축산물 추가 개방 요구, 주한미군 감축 문제 등은 거론되지 않았다고 설명했습니다.

[강유정/대통령실 대변인 : "어쨌든 협상이 전체적으로 잘 마무리된 것으로 양국 정상이 공감대를 확인하고 그 부분에 있어서 이의가 없이 끝났다는 건 분명합니다."]

정상회담을 마친 뒤 이 대통령은 트럼프 대통령에게 골프채와 거북선, 마가 모자 등 맞춤형 선물을 건넸습니다.

골프채는 트럼프 대통령 체형을 고려해 만들어졌고, 거북선 모형은 우리 조선 기술의 우수성을 알리는 측면에서 기계조립 명장이 손수 제작했다고 대통령실은 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이 대통령이 요청한 자신의 피습 사진이 달린 사진첩 등을 선물로 건넸습니다.

이 대통령은 정상회담을 마친 뒤 한미 양국 경제계 인사들과 만나 "대한민국이 미국의 제조업 르네상스를 달성할 최적의 파트너"라고 강조했습니다.

이어 미국 싱크탱크 초청 강연에 나선 이 대통령은 "정상회담 결과가 아주 좋았다"며 "기대보다 훨씬 많은 대화를 하고 격려를 받았다"고 말했습니다.

워싱턴에서 KBS 뉴스 손서영입니다.

촬영기자:김한빈/영상편집:김유진
손서영
손서영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 <br>논의…한반도 평화 의지 확인”

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 논의…한반도 평화 의지 확인”
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”

“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”
트럼프 “주한미군 기지 소유권 요구할 수도”

트럼프 “주한미군 기지 소유권 요구할 수도”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.