뉴스 12

한미, 조선·원자력 등 5개 분야 MOU 체결…“제조업 협력 확대”

입력 2025.08.26 (12:49) 수정 2025.08.26 (12:53)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

트럼프 “주한미군 기지 소유권 요구할 수도”

트럼프 “주한미군 기지 소유권 요구할 수도”
‘관계성 범죄’ 가해자 막는다…“접근금지 자동신고 앱 개발”

‘관계성 범죄’ 가해자 막는다…“접근금지 자동신고 앱 개발”

다음
[앵커]

정상회담을 계기로 한미 양국 기업도 조선과 원자력 등 주요 전략 산업에서 협력을 약속했습니다.

미국산 항공기, LNG에 대한 구매 계약도 체결됐습니다.

윤아림 기자의 보도입니다.

[리포트]

한미 양국 정부 관계자와 기업인들이 모인 비즈니스 라운드 테이블 행사.

이재용 삼성전자 회장과 반갑게 포옹한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자를 비롯해, 한국에선 정의선 현대차 회장, 최태원 SK 회장, 김동관 한화 부회장 등이, 미국에선 반도체, 무인기, AI방산 등 주요 기업 CEO들이 참석했습니다.

이 자리에선 한미 양국 기업 간에 계약과 양해각서 11건이 체결됐습니다.

조선과 원자력, 항공, LNG, 핵심광물 등 모두 5개 분야입니다.

HD현대, 산업은행과 미국 서버러스 캐피탈은 해양 역량 강화를 위한 수십억 달러 규모 공동 투자 펀드를 조성하기로 했습니다.

HD현대는 건조와 기술 지원 등 미국과의 조선업 협력도 본격화합니다.

삼성중공업과 비거 마린 그룹도 미국 해군의 지원함 유지 보수, 조선소 현대화 등을 약속했습니다.

한수원과 두산에너빌리티는 미국의 3대 모듈원자로 개발사로 꼽히는 엑스-에너지 등과 소형모듈원자로, SMR의 설계와 투자 등을 협력하기로 했습니다.

고려아연도 방산기업 록히드마틴과 게르마늄 장기공급을 약속했습니다.

미국산 구매 약속도 이어졌습니다.

대한항공은 보잉사의 차세대 고효율 항공기 103대와 GE에어로스페이스의 예비 엔진을 구매하기로 했습니다.

가스공사는 2028년부터 약 10년 간 들여올 연 330만톤 규모 LNG 도입 계약을 체결했습니다.

산업통상자원부는 한미 간 제조업 협력에 필요한 모든 제도적 지원을 제공하겠다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 윤아림입니다.

영상편집:권혜미

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 한미, 조선·원자력 등 5개 분야 MOU 체결…“제조업 협력 확대”
    • 입력 2025-08-26 12:49:12
    • 수정2025-08-26 12:53:30
    뉴스 12
[앵커]

정상회담을 계기로 한미 양국 기업도 조선과 원자력 등 주요 전략 산업에서 협력을 약속했습니다.

미국산 항공기, LNG에 대한 구매 계약도 체결됐습니다.

윤아림 기자의 보도입니다.

[리포트]

한미 양국 정부 관계자와 기업인들이 모인 비즈니스 라운드 테이블 행사.

이재용 삼성전자 회장과 반갑게 포옹한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자를 비롯해, 한국에선 정의선 현대차 회장, 최태원 SK 회장, 김동관 한화 부회장 등이, 미국에선 반도체, 무인기, AI방산 등 주요 기업 CEO들이 참석했습니다.

이 자리에선 한미 양국 기업 간에 계약과 양해각서 11건이 체결됐습니다.

조선과 원자력, 항공, LNG, 핵심광물 등 모두 5개 분야입니다.

HD현대, 산업은행과 미국 서버러스 캐피탈은 해양 역량 강화를 위한 수십억 달러 규모 공동 투자 펀드를 조성하기로 했습니다.

HD현대는 건조와 기술 지원 등 미국과의 조선업 협력도 본격화합니다.

삼성중공업과 비거 마린 그룹도 미국 해군의 지원함 유지 보수, 조선소 현대화 등을 약속했습니다.

한수원과 두산에너빌리티는 미국의 3대 모듈원자로 개발사로 꼽히는 엑스-에너지 등과 소형모듈원자로, SMR의 설계와 투자 등을 협력하기로 했습니다.

고려아연도 방산기업 록히드마틴과 게르마늄 장기공급을 약속했습니다.

미국산 구매 약속도 이어졌습니다.

대한항공은 보잉사의 차세대 고효율 항공기 103대와 GE에어로스페이스의 예비 엔진을 구매하기로 했습니다.

가스공사는 2028년부터 약 10년 간 들여올 연 330만톤 규모 LNG 도입 계약을 체결했습니다.

산업통상자원부는 한미 간 제조업 협력에 필요한 모든 제도적 지원을 제공하겠다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 윤아림입니다.

영상편집:권혜미
윤아림
윤아림 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 <br>논의…한반도 평화 의지 확인”

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 논의…한반도 평화 의지 확인”
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”

“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”
트럼프 “주한미군 기지 소유권 요구할 수도”

트럼프 “주한미군 기지 소유권 요구할 수도”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.