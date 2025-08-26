국립중앙박물관 관람객 418만 명…역대 최다

동영상 고정 취소

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 등의 인기로 한국 문화에 대한 관심이 높아지면서 올해 국립중앙박물관을 찾은 관람객이 역대 최다 기록을 세울 것으로 전망됩니다.



국립중앙박물관은 올해 1월 1일부터 어제까지 박물관을 찾은 관람객 수가 418만 9,822명으로 잠정 집계됐다고 밝혔습니다.



이는 연간 관람객 역대 최다 기록인 2003년의 418만 285명을 넘어선 기록이며 현재 추세라면 1945년 박물관 개관 이후 처음으로 500만 명 고지를 넘어설 것으로 전망됩니다.



