‘뇌물 수수 혐의’ 경기도의원 3명 구속 심사

동영상 고정 취소

민간사업자로부터 뇌물을 수수한 혐의를 받는 현직 경기도의원들이 구속 기로에 놓였습니다.



수원지법 안산지원은 오늘 오후 2시 뇌물수수 혐의 등을 받는 경기도의원 3명과 전직 화성시의원 1명 등 7명에 대한 구속 전 피의자 심문을 진행합니다.



도의원 3명과 전직 시의원은 기초단체 사업체를 운영하는 사업자 A 씨로부터 각각 수천만 원에서 수억 원에 이르는 금품이나 향응을 받은 혐의를 받습니다.



이들은 또, A 씨 청탁대로 자신이 지역구를 둔 관할 자치단체 등에 지능형교통체계 구축 사업과 관련된 특별조정교부금이 배정될 수 있도록 편의를 봐준 혐의도 받습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!