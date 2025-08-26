국민의힘 신임 당대표 장동혁…결선서 50.2% 득표

동영상 고정 취소

국민의힘 새 당대표로 재선 장동혁 의원이 선출됐습니다.



장동혁 신임 대표는 오늘 국회 도서관에서 열린 제6차 전당대회 당 대표 결선투표에서 총 투표수 43만 8,237표 가운데 50.2%를 얻어 당선됐습니다.



장 대표는 당선자 발표 후 "이번 승리는 당원이 만들어 준 것"이라며, "모든 우파와 연대해 이재명 정부를 끌어내리는데 모든 것을 바칠 것"이라는 소감을 밝혔습니다.



장 대표와 김문수 후보가 맞붙은 이번 결선투표 결과는 당원 투표 80%와 일반 여론조사 20%로 반영됐습니다.



