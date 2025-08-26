뉴스2

[오후날씨 꿀팁] 비, 점차 그쳐…내일, 다시 기온 올라요

입력 2025.08.26 (14:09) 수정 2025.08.26 (14:14)

어제부터 전국 곳곳에 비가 내리면서 중부와 전북 지역의 폭염 특보는 해제됐습니다.

오늘 서울의 낮 최고 기온 30도 등 대부분 지역 어제보다 3도에서 5도 가량 낮겠지만 폭염 특보가 계속되고 있는 영남 지역은 대구는 34도, 부산도 32도까지 오르겠습니다.

내일은 서울의 낮 기온 32도 등 기온이 오르면서 다시 폭염 특보가 내려지는 곳이 많겠고, 당분간 무더위는 이어지겠습니다.

현재 대부분 지역에선 비가 그쳤고 남해안 일부지역에 비가 오고 있습니다.

이 지역의 비도 점차 그치겠고, 오후에 해안 지역에선 바람이 강하게 불겠습니다.

낮 기온은 대전과 광주 30도, 강릉 32도로 어제보다 낮겠습니다.

바다의 물결은 동해 먼 바다에서 3.5미터로 높게 일겠습니다.

내일은 오전까지 영동에 비가 오는 곳이 있겠고, 오후에 충청과 영남엔 소나기가 예상됩니다.

기상정보였습니다.

노은지 기상캐스터/그래픽:박혜령

어제부터 전국 곳곳에 비가 내리면서 중부와 전북 지역의 폭염 특보는 해제됐습니다.

오늘 서울의 낮 최고 기온 30도 등 대부분 지역 어제보다 3도에서 5도 가량 낮겠지만 폭염 특보가 계속되고 있는 영남 지역은 대구는 34도, 부산도 32도까지 오르겠습니다.

내일은 서울의 낮 기온 32도 등 기온이 오르면서 다시 폭염 특보가 내려지는 곳이 많겠고, 당분간 무더위는 이어지겠습니다.

현재 대부분 지역에선 비가 그쳤고 남해안 일부지역에 비가 오고 있습니다.

이 지역의 비도 점차 그치겠고, 오후에 해안 지역에선 바람이 강하게 불겠습니다.

낮 기온은 대전과 광주 30도, 강릉 32도로 어제보다 낮겠습니다.

바다의 물결은 동해 먼 바다에서 3.5미터로 높게 일겠습니다.

내일은 오전까지 영동에 비가 오는 곳이 있겠고, 오후에 충청과 영남엔 소나기가 예상됩니다.

기상정보였습니다.

노은지 기상캐스터/그래픽:박혜령
노은지
노은지 기상캐스터

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved.

