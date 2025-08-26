[오후날씨 꿀팁] 비, 점차 그쳐…내일, 다시 기온 올라요
입력 2025.08.26 (14:09) 수정 2025.08.26 (14:14)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
어제부터 전국 곳곳에 비가 내리면서 중부와 전북 지역의 폭염 특보는 해제됐습니다.
오늘 서울의 낮 최고 기온 30도 등 대부분 지역 어제보다 3도에서 5도 가량 낮겠지만 폭염 특보가 계속되고 있는 영남 지역은 대구는 34도, 부산도 32도까지 오르겠습니다.
내일은 서울의 낮 기온 32도 등 기온이 오르면서 다시 폭염 특보가 내려지는 곳이 많겠고, 당분간 무더위는 이어지겠습니다.
현재 대부분 지역에선 비가 그쳤고 남해안 일부지역에 비가 오고 있습니다.
이 지역의 비도 점차 그치겠고, 오후에 해안 지역에선 바람이 강하게 불겠습니다.
낮 기온은 대전과 광주 30도, 강릉 32도로 어제보다 낮겠습니다.
바다의 물결은 동해 먼 바다에서 3.5미터로 높게 일겠습니다.
내일은 오전까지 영동에 비가 오는 곳이 있겠고, 오후에 충청과 영남엔 소나기가 예상됩니다.
기상정보였습니다.
노은지 기상캐스터/그래픽:박혜령
오늘 서울의 낮 최고 기온 30도 등 대부분 지역 어제보다 3도에서 5도 가량 낮겠지만 폭염 특보가 계속되고 있는 영남 지역은 대구는 34도, 부산도 32도까지 오르겠습니다.
내일은 서울의 낮 기온 32도 등 기온이 오르면서 다시 폭염 특보가 내려지는 곳이 많겠고, 당분간 무더위는 이어지겠습니다.
현재 대부분 지역에선 비가 그쳤고 남해안 일부지역에 비가 오고 있습니다.
이 지역의 비도 점차 그치겠고, 오후에 해안 지역에선 바람이 강하게 불겠습니다.
낮 기온은 대전과 광주 30도, 강릉 32도로 어제보다 낮겠습니다.
바다의 물결은 동해 먼 바다에서 3.5미터로 높게 일겠습니다.
내일은 오전까지 영동에 비가 오는 곳이 있겠고, 오후에 충청과 영남엔 소나기가 예상됩니다.
기상정보였습니다.
노은지 기상캐스터/그래픽:박혜령
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [오후날씨 꿀팁] 비, 점차 그쳐…내일, 다시 기온 올라요
-
- 입력 2025-08-26 14:09:29
- 수정2025-08-26 14:14:38
어제부터 전국 곳곳에 비가 내리면서 중부와 전북 지역의 폭염 특보는 해제됐습니다.
오늘 서울의 낮 최고 기온 30도 등 대부분 지역 어제보다 3도에서 5도 가량 낮겠지만 폭염 특보가 계속되고 있는 영남 지역은 대구는 34도, 부산도 32도까지 오르겠습니다.
내일은 서울의 낮 기온 32도 등 기온이 오르면서 다시 폭염 특보가 내려지는 곳이 많겠고, 당분간 무더위는 이어지겠습니다.
현재 대부분 지역에선 비가 그쳤고 남해안 일부지역에 비가 오고 있습니다.
이 지역의 비도 점차 그치겠고, 오후에 해안 지역에선 바람이 강하게 불겠습니다.
낮 기온은 대전과 광주 30도, 강릉 32도로 어제보다 낮겠습니다.
바다의 물결은 동해 먼 바다에서 3.5미터로 높게 일겠습니다.
내일은 오전까지 영동에 비가 오는 곳이 있겠고, 오후에 충청과 영남엔 소나기가 예상됩니다.
기상정보였습니다.
노은지 기상캐스터/그래픽:박혜령
오늘 서울의 낮 최고 기온 30도 등 대부분 지역 어제보다 3도에서 5도 가량 낮겠지만 폭염 특보가 계속되고 있는 영남 지역은 대구는 34도, 부산도 32도까지 오르겠습니다.
내일은 서울의 낮 기온 32도 등 기온이 오르면서 다시 폭염 특보가 내려지는 곳이 많겠고, 당분간 무더위는 이어지겠습니다.
현재 대부분 지역에선 비가 그쳤고 남해안 일부지역에 비가 오고 있습니다.
이 지역의 비도 점차 그치겠고, 오후에 해안 지역에선 바람이 강하게 불겠습니다.
낮 기온은 대전과 광주 30도, 강릉 32도로 어제보다 낮겠습니다.
바다의 물결은 동해 먼 바다에서 3.5미터로 높게 일겠습니다.
내일은 오전까지 영동에 비가 오는 곳이 있겠고, 오후에 충청과 영남엔 소나기가 예상됩니다.
기상정보였습니다.
노은지 기상캐스터/그래픽:박혜령
-
-
노은지 기상캐스터 ejroh@kbs.co.kr노은지 기상캐스터의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.