월드24

[맵 브리핑] ‘살 파먹는 구더기’…미국서 인체감염 사례 발견

입력 2025.08.26 (15:26) 수정 2025.08.26 (15:34)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[맵 브리핑] ‘긴축재정’ 승부수?…프랑스 총리, 신임 투표 요청

[맵 브리핑] ‘긴축재정’ 승부수?…프랑스 총리, 신임 투표 요청
[맵 브리핑] 역사학자 출신 폴란드 대통령, 다시 꺼내든 독일 배상금

[맵 브리핑] 역사학자 출신 폴란드 대통령, 다시 꺼내든 독일 배상금

다음
다음은 미국 메릴랜드주로 갑니다.

동물의 살을 파먹는 '신세계 나사벌레'의 인체감염 사례가 미국에서 올해 처음으로 발견됐습니다.

신세계 나사벌레, NWS는 기생파리 애벌레로 부르기도 하는데요.

암컷 기생파리가 가축, 사람 등 온혈동물의 피부에 알을 낳으면 부화한 구더기 수백 마리가 피부를 파먹어 들어갑니다.

감염된 후 제때 치료하지 않으면 사망에 이를 수도 있습니다.

NWS 감염증은 2023년부터 중앙아메리카에서 유행하기 시작했는데요.

서서히 북상해 지난해 말에는 멕시코에서도 발생했습니다.

이번에 미국에서 발견된 환자는 엘살바도르를 여행하고 돌아와 메릴랜드에서 치료를 받은 것으로 알려졌습니다.

메릴랜드주 보건부는 이 환자가 감염에서 회복되었으며 다른 개인이나 동물에 전염된 흔적은 없다고 밝혔습니다.

앞서 지난 15일 브룩 롤린스 미국 농무장관은 NWS 퇴치를 위해 우리 돈 약 1조 400억 원을 들여 불임 수컷 파리를 대량 생산하는 공장을 텍사스에 짓기로 했다고 전했는데요.

텍사스는 미국에서 소를 가장 많이 키우는 지역으로 미국 정부는 과거 1950~60년대에도 불임 처리한 수컷 기생파리를 퍼트리는 방식으로 NWS를 박멸하기도 했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [맵 브리핑] ‘살 파먹는 구더기’…미국서 인체감염 사례 발견
    • 입력 2025-08-26 15:26:50
    • 수정2025-08-26 15:34:13
    월드24
다음은 미국 메릴랜드주로 갑니다.

동물의 살을 파먹는 '신세계 나사벌레'의 인체감염 사례가 미국에서 올해 처음으로 발견됐습니다.

신세계 나사벌레, NWS는 기생파리 애벌레로 부르기도 하는데요.

암컷 기생파리가 가축, 사람 등 온혈동물의 피부에 알을 낳으면 부화한 구더기 수백 마리가 피부를 파먹어 들어갑니다.

감염된 후 제때 치료하지 않으면 사망에 이를 수도 있습니다.

NWS 감염증은 2023년부터 중앙아메리카에서 유행하기 시작했는데요.

서서히 북상해 지난해 말에는 멕시코에서도 발생했습니다.

이번에 미국에서 발견된 환자는 엘살바도르를 여행하고 돌아와 메릴랜드에서 치료를 받은 것으로 알려졌습니다.

메릴랜드주 보건부는 이 환자가 감염에서 회복되었으며 다른 개인이나 동물에 전염된 흔적은 없다고 밝혔습니다.

앞서 지난 15일 브룩 롤린스 미국 농무장관은 NWS 퇴치를 위해 우리 돈 약 1조 400억 원을 들여 불임 수컷 파리를 대량 생산하는 공장을 텍사스에 짓기로 했다고 전했는데요.

텍사스는 미국에서 소를 가장 많이 키우는 지역으로 미국 정부는 과거 1950~60년대에도 불임 처리한 수컷 기생파리를 퍼트리는 방식으로 NWS를 박멸하기도 했습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

트럼프, 주한미군 땅 소유권 욕심?…“배경 알아봐야겠다”

트럼프, 주한미군 땅 소유권 욕심?…“배경 알아봐야겠다”
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”

“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”
한미, 조선·원자력 등 5개 분야 MOU 체결…“제조업 협력 확대”

한미, 조선·원자력 등 5개 분야 MOU 체결…“제조업 협력 확대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.