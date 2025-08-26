[뉴스의 2면] 러시아 구인 광고 뭐길래?…남아공 젊은 여성들에 ‘주의보’

동영상 고정 취소

외신들은 지금 어떤 뉴스에 주목하고 있을까요?



뉴스 너머의 뉴스 뉴스의 2면입니다.



BBC 소식으로 시작합니다.



남아프리카공화국이 여성들에게 러시아 취업 영상에 속지 말라고 경고했다는 내용인데요.



최근 남아공의 SNS 인플루언서들이, 젊은 여성을 대상으로 한 러시아의 구인 광고 영상을 유포하고 있다는데요.



남아공 당국은 한 인플루언서가 올린 관련 영상 한 편을 조사 중인데요.



이 영상은 러시아 타타르스탄에서 촬영된 것으로, 지원자들이 머물 숙소를 보여줍니다.



영상 속 인플루언서는 이곳에서 "아프리카, 아시아, 라틴아메리카 출신 여성들이 공정한 대우를 받는다"고 주장했는데요.



BBC는 젊은 여성들이 그곳에서 어떤 일을 하게 될지는 확실하지 않지만 구인 광고는 18~22살까지 여성을 대상으로 하고 있다고 전했습니다.



그러면서 이 같은 구인 광고를 보고 타타르스탄을 찾았다가, 우크라이나 전쟁에 사용된 드론을 생산하는 무기 공장에서 일하게 됐단 의혹도 있다고 덧붙였습니다.



남아공 당국자는 SNS 게시물에서 검증되지 않은 취업 제안에 속지 말라면서 조건이 너무 좋아서 비현실적으로 여겨진다면 다른 사람의 의견도 들어보라고 조언했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!