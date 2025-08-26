월드24

[뉴스의 2면] 미국 성인 44%가 ‘어린이 메뉴’ 시키는 이유?

입력 2025.08.26 (15:32)

다음은 CBS가 전한 소식입니다.

미국 성인 가운데 거의 절반이 'kids' meals', '어린이 메뉴'를 주문한다고 답했다는데요.

그 배경이 뭔지 짚어본 기사입니다.

미국의 한 외식업계 결제 시스템 업체가 설문조사를 한 결과 44%가 그렇게 응답했단 건데요.

어린이 메뉴는 보통 양이 적기 때문에 가격도 더 저렴한 편이죠.

이 같은 추세는 일부 소비자들이 외식을 줄이는 가운데 나타난 건데요.

이달 초, 미국 유명 패스트푸드 업체들은 아침 메뉴 매출 부진 현상을 보고하기도 했다고 합니다.

이 업체들은 보고서에서 저소득층이 직면한 경제적 불확실성과 압박이 증가했기 때문이라고 분석했는데요.

설문조사를 진행한 업체는 적은 양, 간단한 메뉴, 저렴한 가격을 이유로 성인들이 어린이 메뉴에 눈을 돌리고 있다면서 단순히 어린 시절 추억을 떠올리는 게 아니라 소비자로서 합리적 선택을 하는 거라 덧붙였습니다.

CBS는 최근 발표된 소비자물가지수를 보면 미국 내에서 지난 1년 동안 외식 비용이 3.9%나 상승했다고 전했습니다.

지금까지 뉴스의 2면이었습니다.

