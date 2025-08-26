뉴스 5

경찰, ‘이준석 여론조사 대납 의혹’ 강혜경 조사

입력 2025.08.26 (17:20) 수정 2025.08.26 (17:27)

이준석 개혁신당 대표가 2021년 국민의힘 당대표 경선 당시 여론조사 비용을 대납받았다는 의혹과 관련해, 경찰이 오늘 오후 제보자 강혜경 씨를 참고인으로 불러 조사하고 있습니다.

서울경찰청은 강 씨를 상대로 명태균 씨가 이준석 당시 후보자 의뢰라며 여론조사를 지시한 내용과, 지역 정치인 지망생 배 모 씨로부터 여론조사 비용을 대납받았다는 의혹 등을 조사할 예정입니다.

강 씨는 경찰에서 자료를 요청하면 제출할 생각이라며, 이미 김건희 특검에 자료를 다 제출한 만큼 수사 주체가 일원화돼야 한다고 말했습니다.

이준석 개혁신당 대표가 2021년 국민의힘 당대표 경선 당시 여론조사 비용을 대납받았다는 의혹과 관련해, 경찰이 오늘 오후 제보자 강혜경 씨를 참고인으로 불러 조사하고 있습니다.

서울경찰청은 강 씨를 상대로 명태균 씨가 이준석 당시 후보자 의뢰라며 여론조사를 지시한 내용과, 지역 정치인 지망생 배 모 씨로부터 여론조사 비용을 대납받았다는 의혹 등을 조사할 예정입니다.

강 씨는 경찰에서 자료를 요청하면 제출할 생각이라며, 이미 김건희 특검에 자료를 다 제출한 만큼 수사 주체가 일원화돼야 한다고 말했습니다.
