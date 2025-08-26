뉴스 5

여당, 3대 특검법 개정안 발의…“수사 기간 연장”

입력 2025.08.26 (17:19) 수정 2025.08.26 (17:27)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘통일교 의혹’ 권성동 의원 소환

내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘통일교 의혹’ 권성동 의원 소환
경찰, ‘이준석 여론조사 대납 의혹’ 강혜경 조사

경찰, ‘이준석 여론조사 대납 의혹’ 강혜경 조사

다음
더불어민주당이 3대 특검의 수사 기간을 연장하는 내용의 법 개정안을 당론으로 발의했습니다.

민주당 '3대 특검 종합대응특위'는 오늘 오전 국회에 이 같은 내용의 내란·김건희·순직해병 특검법 개정안을 냈습니다.

특위 간사인 장경태 의원은 수사 기간 연장이 가능한 횟수를 한 차수 더 늘려 피혐의자들의 시간 끌기 등을 사전에 차단하는 효과가 있다고 설명했습니다.

이에 대해 국민의힘은 "법치주의와 권력분립의 원칙을 정면으로 파괴하는 위헌적 발상"이라고 비판했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 여당, 3대 특검법 개정안 발의…“수사 기간 연장”
    • 입력 2025-08-26 17:19:27
    • 수정2025-08-26 17:27:56
    뉴스 5
더불어민주당이 3대 특검의 수사 기간을 연장하는 내용의 법 개정안을 당론으로 발의했습니다.

민주당 '3대 특검 종합대응특위'는 오늘 오전 국회에 이 같은 내용의 내란·김건희·순직해병 특검법 개정안을 냈습니다.

특위 간사인 장경태 의원은 수사 기간 연장이 가능한 횟수를 한 차수 더 늘려 피혐의자들의 시간 끌기 등을 사전에 차단하는 효과가 있다고 설명했습니다.

이에 대해 국민의힘은 "법치주의와 권력분립의 원칙을 정면으로 파괴하는 위헌적 발상"이라고 비판했습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

트럼프, 주한미군 땅 소유권 욕심?…“배경 알아봐야겠다”

트럼프, 주한미군 땅 소유권 욕심?…“배경 알아봐야겠다”
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”

외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”
국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고

국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.