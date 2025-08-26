소비심리 7년 7개월 만에 최고…“소비쿠폰 영향”

동영상 고정 취소

이달 소비자심리지수가 7년 7개월 만에 최고치를 기록했습니다.



한국은행이 오늘 발표한 8월 소비자동향조사를 보면 이달 소비자심리지수는 111.4로 지난달보다 0.6포인트 올랐고 2018년 1월 이후 최고치를 나타냈습니다.



한국은행은 민생 소비쿠폰 지급과 주식 자산 증가 등을 소비 심리 회복의 배경으로 꼽았습니다.



